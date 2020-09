[아시아경제 이민지 기자] 그린플러스 그린플러스 186230 | 코스닥 증권정보 현재가 17,600 전일대비 600 등락률 -3.30% 거래량 152,970 전일가 18,200 2020.09.24 15:30 장마감 관련기사 그린플러스, 분기 매출 65% 증가…"정부 스마트팜 혁신밸리 본격 수혜"그린플러스, 2분기 영업이익 19억…전년동기대비 193%↑그린플러스, 14억 규모 가남농협 육모장 신축공사 계약 close 는 24일 국내서 비대면 양압식 선별 진료서 특허를 취득했다고 공시했다.

회사 측은 “코로나19 확산 방지를 위해 선별 진료와 검진간 감염을 예방하고 안전하고 빠른 검체체취를 활용하기 위한 것”이라고 설명했다.

