동아쏘시오홀딩스, '플라스틱 제로' 캠페인 실시

[아시아경제 조현의 기자] 동아쏘시오홀딩스는 '플라스틱 제로' 캠페인을 실시한다고 24일 밝혔다. 일회용품의 사용을 줄여 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 쓰레기 대란 문제 해결에 동참하기 위함이다.

회사 측에 따르면 플라스틱 제로 캠페인은 ▲사내 카페 플라스틱 제로 ▲사내 플라스틱 제로 ▲생활 속 플라스틱 제로 3단계로 나눠 순차적으로 실시된다.

사내 카페 플라스틱 제로는 사내 카페에서 사용 중인 일회용 플라스틱 컵 대신 개인용 머그컵 및 텀블러 사용을 의무화한다. 테이크아웃을 할 경우 플라스틱 컵과 빨대 대신 친환경 종이컵과 종이 빨대를 제공한다.

사내 플라스틱 제로는 사내 쓰레기가 분리수거가 되지 않고 무분별하게 버려지는 것을 방지하기 위해 개인별 쓰레기통 사용을 금지하고 분리수거용 쓰레기통을 사무실에 비치한다. 또 일회용품 축소를 위해 사무실 내에서 종이컵 등의 일회용품 사용을 금지한다.

동아쏘시오홀딩스는 그룹 전 임직원을 대상으로 자원 순환 교육을 정기적으로 실시하고 향후 캠페인을 전 계열사와 사업장으로 확대해 나갈 예정이다.

한종현 동아쏘시오홀딩스 사장은 "일회용품 사용을 줄여나가 동아쏘시오그룹에 친환경 문화가 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

