김종인 “안철수, 정치적 역량은 다 알 것…통합 효과 없어”(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비대위원장은 24일 안철수 국민의당 대표에 대해 “(안 대표의) 정치적 역량은 제가 평가하지 않아도 다른 사람들이 다 알 것”이라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 방송기자클럽 초청 토론회에서 "처음에 그분한테 정치하고 싶으면 국회부터 들어가서 제대로 배워야 한다고 했더니 저를 보고 국회의원은 아무것도 하는 일이 없는 사람들인데 왜 자기보고 의원을 하라고 하느냐고 하더라"며 이같이 말했다.

김 위원장은 국민의당과의 통합 문제에 대해 “통합을 해서 무엇을 달성할 수 있겠느냐. 제가 보기에 큰 효과를 거둘 수 없다”며 "우리나라 정당이 서로 통합·합당해봤지만 제대로 성공한 예가 별로 없다"고 설명했다. 그러면서 "지금 안 대표가 언론에 부각되기 때문에 관심이 있는 것처럼 생각하지만 제가 안 대표가 어떤 분인지 잘 안다"며 "안 대표 얘기는 국민의힘이 변화를 제대로 못했으니 관심이 없다고 한다. 우리가 굳이 그 사람들에게 관심을 갖고 합당할 생각을 할 필요가 없다“고 밝혔다.

김 위원장은 본인의 대선출마 여부와 관련해 "솔직히 얘기해서 관심없다. 사람들이 이러고 저러고 얘기를 많이 하는데 굉장히 부질없는 생각"이라며 "내가 나이가 지금 80세가 되는 사람인데 비대위원장으로서 하는 행동에 과연 그와 같은 걸 지향하는 분위기가 전혀 나타나지 않을 것"이라고 말했다.

김 위원장은 야권의 대권 주자에 대해서는 "제가 특정인 이름은 거론하지 않겠지만 너댓분 계신 것만큼은 틀림없다"며 "그분들이 어떤 비전을 갖고 국민 앞에 나타날 것이냐는 게 아직 이루어지지 않았을 뿐"이라고 밝혔다.

김 위원장은 박근혜 전 대통령의 탄핵과 관련해 "사실 비대위원장으로 들어오기 전에 국민의힘이 국민의 신뢰를 받고 변화된 모습을 보이려면 전직 대통령 두 분에 대해 당의 공식 사과를 하자는 얘기를 했다"며 "법적인 상황이 완료되면 공식적으로 당 이름으로 사과할 생각"이라고 말했다.

김 위원장은 태극기부대와의 관계에 대해 “솔직히 말해서 태극기 부대와 국민의힘과는 직접적인 연관이 없다고 생각한다”고 밝혔다. 드라이브스루 집회에 대해서는 “방역과 관련해 집회를 자제해달라고 요구했기 때문에 정상적으로 사고하는 분들이라면 어느 정도 수긍했으리라 생각한다”며 “본인 스스로가 나는 상관없이 해야겠다고 하면 막을 방법이란 건 없다”고 덧붙였다.

김 위원장은 상법ㆍ공정거래법ㆍ금융그룹감독법 개정안 등 이른바 ‘공정경제 3법’과 관련해 "지금 구체적인 얘기는 하지 않고 무조건 문제 있다, 반시장적 법이다, 이런 생각을 하는 것은 옳다고 보지 않는다"며 "(법이) 문제가 있다고 생각하면 입법 과정에서 자기 나름대로 견해를 피력하고 수용되면 반영될 것"이라고 강조했다. 당내 의원들의 반대에 대해서는 “의원 상당수가 있으니 이런 의견을 내고 저런 의견을 내는 것은 어쩔 수 없는 것”이라며 “그 자체가 입법 과정에서 꼭 결정적인 영향을 미친다고 생각하지 않는다”고 말했다.

김 위원장은 "국민의힘이 다시 국민의 신뢰를 얻고 재집권할 수 있는 토대를 만드는 것이 저의 마지막 역사적 소임"이라며 “시대 변화에 맞춰 당을 바꾸고 약자와 동행하는 정당으로 거듭나겠다. 국민의 아픔을 보듬는 대안정당으로 우뚝 서겠다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr