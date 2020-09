NH농협은행, 법무법인 율촌과 우수고객 법률자문 업무협약 체결

[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 서울 중구 본점에서 법무법인 율촌과 ‘자산관리 및 가업승계 법률자문’ 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 양사는 농협은행의 우수고객에게 안정적인 자산관리와 성공적인 가업승계가 가능하도록 법률자문 서비스를 제공하는데 상호 협력하기로 했다.

이로 인해 농협은행은 기존 우수고객에게 제공하던 ‘유언공증서비스’를 확대해 ‘상속, 후견, 신탁 및 기타 자산’ 등과 관련된 폭넓은 법률자문 서비스를 제공할 수 있게 됐다. NH 올100자문센터를 통해 제공하고 있는 금융·세무·부동산 자문서비스에 법률자문서비스까지 더해져 보다 탄탄한 자산관리서비스가 가능해졌다.

손병환 은행장은 “상속 및 가업승계에 대한 법률자문을 통해 농협은행 고객들이 가족 간 분쟁을 방지하고 합법적인 절세방안을 찾을 수 있게 됐다” 라며, “금차 도입된 법률자문 서비스와 함께 NH 올100자문센터를 통한 농협은행만의 고품격 종합자산관리 서비스로 우수고객들의 만족도가 높아질 것으로 기대한다” 고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr