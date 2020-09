윤종규 회장, 푸르덴셜생명 직원들과 'e-타운홀미팅' 통해 첫 만남

KB금융그룹으로 편입 후 달라진 점, 시너지 창출 방안 등 다양한 주제로 진솔한 이야기 나눠

[아시아경제 박선미 기자]윤종규 KB금융그룹 회장이 그룹의 새로운 가족이 된 푸르덴셜생명 직원들과 ‘e-타운홀미팅’ 유튜브 생중계를 통한 첫 만남의 시간을 가졌다.

23일 개최된 행사는 KB금융지주 및 KB국민은행 등 12개 계열사와의 타운홀미팅에 이어 올해 14번째다. 윤 회장은 대형 스크린이 마련된 여의도본점에서 푸르덴셜생명 직원들을 마주했다. 푸르덴셜생명 직원들은 각자 자유로운 장소에서 ‘e-타운홀미팅’ 시간을 함께했다.

윤 회장과 푸르덴셜생명 직원들은 첫 만남에도 불구하고 자유롭고 편안한 분위기 속에서 KB금융그룹으로 편입 후 달라진 점, 시너지 창출 방안, 디지털 트랜스포메이션, 인재 육성 등 다양한 주제의 관심사에 대해 화상과 실시간 채팅을 통해 진솔한 이야기를 나눴다.

푸르덴셜생명의 한 직원은 “KB금융의 가족이 된 후 고객들로부터 KB의 브랜드 이미지와 KB와의 긍정적인 거래 경험 등으로 인한 기대감이 크다는 이야기를 들었다”며, “푸르덴셜생명이 그동안 지켜온 가치가 잘 유지되고 발전되길 바란다”고 말했다.

이에 대해 윤 회장은 “푸르덴셜생명의 영문 약어가 POK(Prudential Of Korea)인데, 이제는 POK(Prudential Of KB)가 된 걸 축하한다”며 “푸르덴셜생명의 고객 우선, 고객 행복이라는 가치와 KB금융이 지향하는 고객 중심이라는 가치가 다르지 않고 실질적으로는 같은 의미이기 때문에 앞으로도 고객 중심·고객 행복을 위해 함께 힘을 모아 노력해 나가자”고 화답했다.

그는 회장님이 생각하는 시너지는 어떤 것인지 궁금하다는 질문에 대해 “상호간의 상승효과로 플러스 알파의 부가가치를 창출하는 것이 흔히 말하는 시너지”라며 “가장 중요한 핵심은 KB를 위한 시너지가 돼서는 안되며 철저하게 고객을 위한 시너지가 되야 한다는 것”이라고 답했다. 이어 “고객의 입장에서 더 큰 혜택을 느끼고 더욱 편리함을 느낄 수 있는 것이 진정한 시너지라고 생각한다”고 했다.

KB금융 관계자는 “그룹 내 활발하고 열린 소통을 통한 수평적이고 개방적인 기업문화 확산을 위해 앞으로도 ‘경영진·직원·세대·직무·성별’ 등을 뛰어넘어 서로를 이해하고 포용할 수 있는 커뮤니케이션 활동에 앞장서 나가겠다”고 말했다.

