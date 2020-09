위니아딤채, 10인용 ‘딤채쿡 당질저감 50’ IH압력밥솥 출시

[아시아경제 이기민 기자] 위니아딤채가 당질(탄수화물)저감 전용 알고리즘이 적용된 IH당질저감 압력밥솥 ‘딤채쿡 당질저감 50’ 10인용 신제품을 출시한다고 24일 밝혔다.

위니아딤채는 이달 초 아날로그 감성의 다이어트 특화제품인 딤채쿡 당질저감 50 레트로 제품을 선보인 데 이어 다양한 소비자 취향에 맞추기 위해 ▲프리미엄 패밀리 가전 시리즈인 딤채쿡 당질저감 50 위니아 더콜렉션 1종 ▲한국 전통 가마솥을 재해석한 ‘딤채쿡 당질저감50’ IH 압력밥솥 10인용 2종 등 총 3종을 추가 출시했다고 설명했다.

위니아딤채는 지난해부터 선보인 프리미엄 패밀리 가전인 위니아 더콜렉션 라인에 딤채쿡 당질저감 IH압력밥솥 최고급형을 새롭게 추가했다. 딤채쿡 당질저감50 위니아 더콜렉션 제품은 최대 3년간 무상보증기간을 제공하며 위니아 더콜렉션 전용 콜센터를 별도 운영하고 있다.

딤채쿡 당질저감 50 IH 압력밥솥은 취사 과정에서 내솥 내부에 있는 당질저감 전용 트레이 배수홀로 당질성분이 자연스럽게 빠져나가 당질을 줄여준다. 한국식품과학연구원의 실험결과에 따르면 일반밥솥으로 지은 밥보다 46%, 쌀의 품종(밭벼)에 따라서는 최대 51% 당질 성분을 낮춰준다고 성능을 인증 받았다.

10인용 딤채쿡 당질저감 50은 당질 저감량은 10% 단위로 취향에 맞게끔 세밀하게 조정할 수 있다. 밥 뿐만 아니라 홍삼 숙성과 건강죽·이유식 조리도 가능하다. 이외에도 다양한 메뉴의 조리과정이 궁금할 때에는 터치 형식의 LCD를 사용해 영양밥, 찜 등 94개의 레시피를 간편하게 확인할 수 있다. 딤채쿡 당질저감 50 IH 압력밥솥은 모두 에너지효율 1등급 제품이며 색상은 플래티늄 화이트, 피코크 그린 두 가지다. 가격은 80만원대~90만원대다.

김혁표 위니아딤채 대표는 “딤채쿡 당질저감 50 IH 압력밥솥은 국내에서 연구개발해 생산하는 세계 최초 기능성 IH당질저감 압력밥솥”이라며 “이번 명절에는 가족들과 저당·저칼로리 음식을 조리해 건강한 한상 차림으로 즐겨 보시기를 적극 추천 드린다”고 말했다.

