송파 관광의 '찐 매력' 랜선여행으로 만나요

'송파! 어디까지 가봤니?' Vlog 공모전 최종 17편 선정, 시상식 개최...유튜브 ‘2020 Trip to Songpa’ 검색, 문화관광도시 송파로 랜선 여행 추천

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 지난 21일 구청 기획상황실에서 '2020 Trip to Songpa Vlog 공모전' 시상식을 개최했다.

이번 공모전은 코로나19로 침체된 관광산업과 지역경제 활성화를 활성화 하겠다는 취지로 기획됐다. 지난 7월 1일부터 8월 31일까지 2달간 공모를 진행, 송파 대표 관광지와 숨은 명소를 소개하는 내용을 담은 브이로그(Vlog) 형태로 총 100여 편 작품이 접수됐다.

구에서 처음 개최한 Vlog 공모전임에도 우수한 작품이 많아 총 3차례의 심사를 거쳐 최종 17편(우수 2, 장려 7, 입선 8)을 선정, 총 시상금 1600만원(우수 250만원, 장려 100만원, 입선 50만원)을 지원했다.

특히, 수상작 중 ▲외국인 친구에게 소개하고 싶은 송파의 데이트 명소를 담은 작품(우수상) ▲외국인 선생님과 한국 학생이 송파둘레길을 안내하는 작품(우수상) ▲현직 래퍼가 랩을 통해 송파구의 8개역을 소개하는 작품(장려상) 등은 송파의 새로운 매력을 보여준다.

17편의 수상작은 ▲구청 미디어 전광판 ▲관광정보센터 ▲관광안내 키오스크 등에 송출, 송파관광 홍보 콘텐츠로 활용할 계획이다.

또 유튜브에서 ‘2020 Trip to Songpa’를 검색하면 이번 공모전에서 수상 한 흥미로운 작품들을 감상할 수 있다. 코로나19로 여행이 쉽지 않은 요즘, 랜선을 통해 송파구 숨겨진 명소 구석구석을 여행할 수 있어 보는 이들이 대리만족을 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

박성수 송파구청장은 “코로나19로 촬영이 쉽지 않은 상황에도 불구하고 참여주신 모든 분들에게 감사드린다”며 “송파의 숨은 매력을 느낄 수 있는 '2020 Trip to Songpa Vlog' 영상을 감상, 지친 일상 속 활기를 찾는 계기가 됐으면 좋겠다”고 전했다.

