김승겸(왼쪽부터) 신임 한미연합사령부 부사령관, 로버트 에이브럼스 한미연합사령관, 최병혁 한미연합사령부 부사령관이 23일 서울 용산 한미연합사에서 열린 '한미연합사 부사령관 이취임식'에 참석해 열병하고 있다./강진형 기자aymsdream@

