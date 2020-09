원주(부산,춘천)휴게소 코로나 19 예방활동 강화

한국도로공사 원주(부산,춘천)휴게소는 추석 대규모 지역 간 이동이 예상됨에 따라 ‘코로나19’방역 시스템 강화 및 확산을 억제하고 이용고객 불안감을 해소하기 위해 입구와 출구를 구분해 운영한다고 밝혔다.

고객 밀집도가 높은 매장과 화장실에는 전담 안내원을 배치하고, 매장 입구에는 발열체크 및 수기 출입명부 작성과 출입자 마스크 착용, 거리두기 준수를 유도하고 있으며, 가상 전화번호에 전화를 걸면 자동으로 출입내역이 체크되는 ‘간편 전화 체크인’ 시스템도 도입해 출입명부 및 QR코드 관리와 병행해 운영하고 있다.

아울러 발열 의심증세가 있는 방문자가 있는 경우 보건소 선별진료소로 안내 할 계획이다. 휴게소 관계자는 “이번 조치는 코로나19 감염을 예방하기 위한 것으로 정부의 강화된 방역 정책을 이행하고 효율적인 대응을 통해 이용객이 안심하고 방문할 수 있는 안전한 휴게소가 되도록 전력하겠다.”고 말했다.

