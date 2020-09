[아시아경제 김민영 기자] BNK부산은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위축된 지역 경제에 힘을 보태고자 ‘추석맞이 동백전 특별 이벤트’를 진행한다고 23일 밝혔다.

이날부터 10월11일까지 동백전 충전금을 20만원 이상 사용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 7000명에게는 1만원, 1000명에게는 3만원을 동백전 충전금으로 제공하기로 했다

이벤트 기간 동안 동백전 충전금을 50만원 이상 사용한 고객에게는 추첨을 통해 건조기, TV, 노트북 등 전자제품(100명) 및 동백전 선불카드 1만원권(200명)을 제공한다.

