"韓, 5G 리더십 유지하려면 B2B가 관건" SKT 기술세미나 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] 세계 최초 5G 상용화에 성공한 한국이 5G 리더십을 이어가기 위해서는 지속적인 기술 개발과 함께 시장을 선도할 수 있는 5G 기업간거래(B2B) 비즈니스 모델을 확보하는 게 중요하다는 지적이 제기됐다. 하반기 예정된 28GHz 및 SA(단독모드) 역시 B2B 특화 서비스에 활용하는 것이 적합하다는 평가다.

글로벌 5G 나아갈 길 제시하는 기술 세미나 개최

SK텔레콤은 23일 국내외 생태계 및 학계 전문가들과 함께 5G 기술 현황과 비전을 공유하는 ‘5G 기술 세미나’를 온라인으로 개최했다고 밝혔다. 이번 '5G 기술 세미나'는 '5G Technologies for Today & Tomorrow'를 주제로, 5G 기술 및 상용화 현황에 대한 이해를 돕고 향후 지속 선도해 가야할 5G 비전과 계획을 함께 모색하기 위한 목적으로 마련됐다.

이날 세미나에서는 글로벌 5G 패권 경쟁이 심화되는 가운데 한국의 5G 수준이 어느 정도인지, 향후 경쟁력 강화를 위한 과제는 무엇인지에 대해 심도 깊은 논의가 이뤄졌다.

먼저 ‘MIT 테크놀로지 리뷰’의 로스 오브라이언 편집장은 "5G 를 통한 신성장 매출이 전 세계적으로 연간 11% 성장할 것"이라고 내다봤다. 알렉스 최 도이치텔레콤 부사장은 "한국의 5G 성과는 세계적으로 특별하다"며 미국, 유럽을 중심으로 한 해외사업자들의 상용화 동향 등을 소개했다.

SK텔레콤에서는 박종관 5GX기술그룹장, 류정환 5GX Infra그룹장, 이강원 5GX Cloud Labs장이 국내 5G 기술 개발 현황 및 계획을 소개하며, 현재 한국의 5G 수준을 해외와 비교해 가늠해볼 수 있는 시간을 가졌다.

박종관 그룹장은 5G 표준과 관련해 “SK텔레콤은 글로벌 통신 사업자 및 장비·단말 제조사들과 지속적인 협력은 물론 3GPP 표준화 회의에 적극 참여하고 있다”며, “이를 통해 5G 상용화 표준 선도 및 관련 기술 선점을 위해 노력하고 있다”고 밝혔다. MEC(모바일 에지 컴퓨팅) 분야와 관련해서도 아태 통신사 연합회 ‘브리지 얼라이언스(Bridge Alliance)’ 소속 통신사들과 함께 ‘글로벌 MEC TF’를 발족, 글로벌 초협력 체계를 구축하고 있다고 설명했다.

기존 3.5GHz 기반 5G 품질을 업그레이드하기 위한 다양한 노력들에 대해서도 소개했다. 그는 ▲5G와 LTE를 결합해 속도를 높이는’ EN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)’ 기술 ▲작년 8월 세계 최초로 개발해 구축하고 있는 5G 인빌딩 전용 장비인 ‘레이어 스플리터(Layer Splitter)’ ▲실외 기지국의 5G 및 LTE 전파를 닿기 어려운 실내로 증폭·확산시켜 커버리지를 넓히는 장비인 ‘5G/4G 듀얼 모드 RF 중계기’ ▲AI 네트워크 관리 시스템 ‘탱고(TANGO)’ 솔루션 등을 발표했다.

SKT "28GHz 및 SA는 B2B 우선 적용"

SK텔레콤은 3.5GHz 대역 기반 NSA(비단독모드) 방식을 중심으로 커버리지를 확대하면서 올해 상반기 확보한 28GHz 대역 및 SA(단독모드) 기술을 통해 개별 서비스 특성에 맞는 최적의 네트워크를 제공할 계획이다. 5G SA는 4G와 5G를 병행하는 기존의 5G 서비스와 달리 오로지 5G만 지원하기 때문에 더욱 양질의 품질을 제공한다. 또한 3.5㎓ 대역에 비해 10배 넓은 대역폭을 확보한 28㎓ 대역망은 스마트팩토리, 스마트시티 등 4차 산업혁명 시대를 구현할 필수 인프라로 손꼽힌다.

류정환 그룹장은 “28GHz 및 SA는 전파 특성, 기술 방식 등을 고려할 때 속도, 안정성 및 체감 품질 면에서 B2B 특화 서비스에 활용하는 것이 적합하다”고 설명했다. 28GHz 주파수는 전파 특성 상 일상적인 상황에서도 손실 영향이 커서 서비스 커버리지가 3.5GHz 대비 10~15% 수준이기 때문에 B2B 중심의 활용이 적합하다는 것이다.

그는 SA에 대해서도 “네트워크 슬라이싱 기술을 지원하는 등 5G 특성에 잘 맞는 방식이나, 초기 단계에는 LTE와 결합해 빠른 속도를 내는 현재 NSA 방식의 장점이 있으므로 28GHz와 마찬가지로 B2B 중심으로 활용하는 것이 적합하다”고 덧붙였다. 네트워크 슬라이싱은 네트워크를 물리 ? 가상네트워크로 각각 분리해 서비스별 맞춤형 트래픽 품질을 제공하는 기술을 가리킨다.

류 그룹장은 “지난 7월 5G SA 표준인 ‘릴리즈(Release) 16’가 확정되며 5G 진화 설계도가 마련된 만큼 시장을 선도할 수 있는 5G B2B 비즈니스 모델을 확보하는 게 관건”이라고 강조했다.

산업 생태계 및 학계에서도 다양한 논의가 나왔다. 국제 5G 표준화에 있어 핵심적인 역할을 맡고 있는 이주호 삼성전자 펠로우와 윤영우 LG전자 수석연구위원은 이동통신 진화 및 5G 표준화 현황에 대해 발표했다. 이들은 한국이 5G 표준에서 정의한 기술의 상용화 및 확대를 선도하고 있다는 데 의견을 같이 하며, 한국이 5G 리더십을 유지하기 위해서는 지속적인 기술 개발과 생태계 협력이 중요하다고 강조했다.

패널 토의 시간에는 경희대 홍인기 교수 사회로, 연세대 김동구 교수, 삼성전자 이주호 펠로우, ETRI 김일규 본부장, 박종관 5GX기술그룹장이 5G 기술의 현재를 진단하고, 나아가 미래에 나아가야 할 방향에 대해 논의했다.

김윤 SK텔레콤 CTO는 "5G '세계 최초'를 넘어 '세계 최고'를 지향하는 차원에서 향후 나아갈 방향을 논의하고자 국내외 전문가를 모시고 세미나를 개최했다"며, "5G가 포스트 코로나 시대 비대면 확산과 디지털 뉴딜에 있어 핵심 인프라인 만큼 품질 및 기술 진화는 물론, 글로벌 파트너들과 함께 5G·AI, Cloud가 만나는 새로운 서비스 생태계를 만들기 위해 정진할 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr