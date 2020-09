넥센타이어, 맨시티 후원 연장 기념 고객 이벤트

[아시아경제 성기호 기자] 넥센타이어가 영국 프리미어리그 맨체스터 시티 FC(이하 맨시티)와 후원 연장을 기념하며 SNS를 통한 고객 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

넥센타이어는 2015년 맨시티와 처음 파트너십을 체결, 2017년에는 프리미어 리그 최초로 슬리브 파트너로 후원 범위를 확대했으며 최근 후원 연장 체결을 통해 3번째 후원을 이어간다.

이번 이벤트는 넥센타이어 공식 유튜브 채널 구독 인증샷과 ‘로드 트립 챌린지’ 영상 속 맨시티 선수들이 언급하는 한국 내 지명을 ‘넥센타이어 페이스북’ 또는 ‘넥센타이어 맨시티 파트너십 페이스북’에 댓글로 남기면 된다.

‘로드 트립 챌린지’는 맨시티 선수들이 발음하기 어려운 한국 지명 읽기를 도전하는 영상으로 지난주에 유튜브를 통해 공개됐다. 이는 넥센타이어의 글로벌 마케팅 강화 활동으로 한국을 포함한 글로벌 맨시티 팬들에게 친근하게 다가가고자 기획 및 제작됐다.

이벤트는 다음달 4일까지 진행되며 추첨을 통해 맨시티 유니폼, 주유 상품권, 커피 모바일 상품권 등 다양한 경품을 증정한다.

이벤트 참여 및 자세한 사항은 ‘넥센타이어 페이스북’ 또는 ‘넥센타이어 맨시티 파트너십 페이스북’ 을 통해 활인 할 수 있다.

