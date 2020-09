삼성카드 "T 라이트 삼성카드로 갤럭시Z폴드2 72만원 할인받으세요"

SKT서 'T 라이트 삼성카드'로 라이트할부 이용시

갤럭시 Z폴드2 등 최대 72만원 할인

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 삼성전자 '갤럭시Z폴드2', '갤럭시Z플립 5G'를 보다 합리적으로 구매하도록 통신사 제휴카드를 통한 휴대폰 장기할부 서비스와 할인 혜택 등을 제공한다고 23일 밝혔다.

삼성카드가 SK텔레콤과 제휴를 맺고 출시한 'T 라이트 삼성카드'는 24·36개월 휴대폰 장기할부 서비스인 '라이트할부'를 제공한다. T 라이트 삼성카드로 SK텔레콤에서 라이트할부 서비스를 이용해 갤럭시Z폴드2 등 갤럭시 휴대전화를 구매할 경우 전월 신용카드 이용실적에 따라 최대 월 2만원의 결제일 할인 혜택이 제공된다. 24개월 라이트할부는 최대 48만원, 36개월 라이트할부는 최대 72만원까지 혜택을 받을 수 있다. 라이트할부 수수료율은 24개월 연 5.9%, 36개월 연 7.0%다.

또 오는 30일까지 T 라이트 삼성카드로 SK텔레콤에서 라이트할부를 100만원 이상 이용해 갤럭시Z폴드2 또는 갤럭시Z플립 5G를 구매한 고객 500명에게 10만원 캐시백을 선착순으로 제공한다.

