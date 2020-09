정청래 "주호영, 사실상 개천절 집회 독려…말이냐 막걸리냐"

[아시아경제 김연주 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 오는 10월3일 예고된 개천절 광화문 집회를 '드라이브 스루'로 치르자는 주장을 옹호한 주호영 원내대표를 향해 "사실상 (집회를) 독려한다"고 비판했다.

정 의원은 22일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "8·15일 광복절 집회로 얼마나 많은 국민들이 노심초사하고 피해를 봤냐"며 이같이 말했다.

앞서 같은 날 주 원내대표는 김진태·민경욱 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 개천절 집회를 '드라이브 스루' 방식으로 진행하자고 주장한 것에 "교통에 방해되지 않고 방역에 방해되지 않는다면 그 사람들의 권리 아니겠냐"며 "법이 허용하고 방역에 방해되는지 아닌지 판단해야 한다"고 말한 바 있다.

이를 두고 정 의원은 "제1야당 원내대표라는 분이 할 말은 아니다"며 "그들의 권리라는 말이 말이냐, 막걸리냐"고 비판했다.

그러면서 "그 권리로 국민들이 위험해도 좋단 말인가"라며 "국민의 생명과 안전에 위협을 주는 그 어떤 집회도 반대하고 철회하라는 말을 그렇게 하기 싫냐"고 지적했다.

이어 "집회를 강행하려는 사람들도 문제지만 그들의 권리라고 말하는 사람도 참 어이없다"고 덧붙였다.

한편 일부 보수 단체 등은 오는 10월3일 개천절과 9일 한글날에 광화문 집회를 예고했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr