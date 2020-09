유통업 재직자도 일터에서 AI융합교육…AI역량강화사업 본격화

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 23일 반도체 기업인 오픈엣지테크놀로지에서 산업전문인력 인공지능(AI) 역량강화사업 착수보고회 겸 간담회를 개최했다고 밝혔다.

한국판 뉴딜의 일환인 AI역량강화사업은 재직자를 대상으로 AI 융합교육을 통해 산업계에 디지털 전환을 촉진하고 디지털 뉴딜의 성과를 극대화하는 것을 목표로 한다. 대상 업종은 국방·치안·안전, 물류·유통, 반도체, 자동차·이동체, 전자·통신, 제조 등이다. AI 교육과정은 산업별 특성에 맞도록 구성된다. 온라인 교육과정과 각 산업 협·단체별 및 산단 등의 교육장을 활용한 오프라인 교육이 제공될 예정이다.

이날 보고회는 장석영 제2차관을 비롯한 6대 대상업계 협·단체 관계자, 수요기업 등 15명이 참석한 가운데 국산 화상회의 솔루션을 사용한 영상회의로 진행됐다. 장 차관은 각 산업계에서 디지털 전환이 촉진될 수 있도록 AI 융합인력양성에 대한 관심을 당부했다. 이어 오픈엣지테크놀로지에서 산업계 AI 융합사례 및 융합을 가속화하기 위한 재직자 재교육 필요성 등에 대해 청취했다.

이성현 오픈엣지테크놀로지 대표는 반도체 산업의 대표적인 AI 융합사례인 지능형반도체 개발과정을 설명하고 모델링 과정을 시연했다. 아울러 "산업계 AI 융합 확산을 위해서는 각 기업의 수요에 맞는 인재 양성이 필요하다"며 "우수한 인공지능 융합인재 양성을 위해서는 단순한 AI 개발·활용역량 뿐만 아니라 산업별 특성에 대한 지식과 이해가 중요하다"고 강조했다.

장 차관은 “산업전문인력 인공지능 역량강화사업은 이번 디지털 뉴딜의 핵심인 인공지능 등 디지털 신기술을 바탕으로 경제 구조를 혁신하기 위해 중요한 사업”이라며 “이번 간담회에서 논의된 의견들을 바탕으로 디지털 전환을 선도할 수 있는 인력을 양성하여 디지털 뉴딜의 성과를 극대화할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

