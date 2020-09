[아시아경제 이선애 기자] 요리에 빠지면 서운한 대파가 과자로 나온다.

해태제과는 열풍으로 구워 만든 대파과자 '구운대파’를 출시했다고 23일 밝혔다. 요즘 ‘핫’한 ‘대파 바게트빵’의 특징을 담은 콘스낵이다.

국산 대파를 버터에 볶고 연유를 곁들여 향긋하고 달착지근한 대파향이 진하다. 기름에 튀기는 방식이 아니라 열풍으로 구워 파의 알싸한 맛은 줄이고 감칠맛을 살린 것도 특징.

겉면에 대파 원물이 콕콕 박혀 포장을 열자마자 은은한 파향이 풍기고, 씹다 보면 파맛이 점점 진해진다. 바삭하고 고소한 콘스낵이라 마치 ‘대파 바게트’를 먹는 듯한 식감도 장점이다.

해태제과 관계자는 "한국인 입맛에 익숙한 대파의 풍미를 그대로 살린 만큼 충분히 시장에서 통할 것"이라며 "대표스낵인 구운양파 시리즈의 인기를 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.

