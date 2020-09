추석선물 배송 서비스의 진화…"2시간 이내 당일 바로 배송 OK"

식품업계, 발송·수령 날짜 선택 가능 배송서비스 선봬

대형마트·백화점, 추석 선물세트 배송 접수기간 늘려

[아시아경제 이선애 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19 ) 여파로 유례없는 첫 비대면(언택트) 추석을 맞이하는 가운데 식품·유통 기업들이 배송 서비스 강화에 집중하고 있다. 당일 배송은 물론 원하는 배송 발송 및 수령 날짜를 선택할 수 있도록 하는 등 서비스 진화에 힘을 쏟고 있는 것.

KGC인삼공사 정관장은 정관장 제품을 당일 주문해 당일 배송받을 수 있는 '당일신청·당일배송' 서비스를 23일부터 29일 정오까지 7일간 시행한다.

정관장 '당일신청·당일배송' 서비스를 이용하려는 고객은 전국에 위치한 800여개 정관장 로드숍에 방문하거나 유선으로 배송 가능한 제품과 지역을 확인해 신청하면 된다. 20만원 이상 구매하는 고객에게 제공되는 '당일신청·당일배송' 서비스는 빠른 배송을 위해 결제 즉시 배송처 근거리 정관장 매장에서 직접 배송 또는 퀵서비스를 통해 실시간으로 추석선물을 받아 볼 수 있으며 무료로 이용할 수 있다. 정관장은 일반택배가 22~23일에 마감되는 경우가 많고 코로나19로 택배 배송 지연 등의 상황을 고려해 명절이 임박한 고객을 위한 특별한 서비스를 마련했다는 설명이다.

건강식품 전문몰 '정관장몰'에서는 '매장픽업 서비스'도 제공한다. 이는 정관장몰의 다양한 혜택을 받아 온라인으로 결제하고, 문자메시지로 교환권을 수령하면 원하는 시간대 원하는 정관장 매장에서 제품 픽업이 가능한 서비스다. 택배수령이 어려운 환경이나 주소를 모르는 경우, 택배보다 정성을 담고 싶은 경우에 사용할 수 있다.

정관장 관계자는 "코로나19로 면역력 건강에 대한 관심이 늘면서 정관장 홍삼이 정성이 담긴 추석 명절 선물로 인기다"며 "소비자의 '편리미엄' 소비 트렌드를 반영해 시간과 공간의 개념을 넘어선 서비스를 준비했다"고 설명했다.

동원F&B는 동원몰을 통해 선물세트를 문자메시지로 간편하게 주고받을 수 있는 '기프티모아' 서비스를 론칭했다. 전화번호만 넣어도 원하는 시점에 발송할 수 있고 수령인은 주소만 입력하면 원하는 날짜에 수령이 가능하다.

풀무원 올가홀푸드는 2시간 이내 배송 서비스를 들고 나왔다. '올가 매장주문 서비스'를 이용하면 온라인과 전화 주문 후 가까운 매장으로부터 2시간 이내 배송한다. 또한 명절 택배 종료 기간에도 동일하게 매장 당일 배송 서비스를 진행한다. 일부 지역에서는 명절 기간 올가 직원이 직접 당일 배송하는 '올가 안심, Fresh 배송 서비스'를 진행한다. 올가 쇼핑몰에서는 4만원 이상 구매 시, 오프라인에서는 5만원 이상 구매 시 무료배송을 제공하며, 서울 전 지역과 성남(분당), 고양(일산), 군포(산본), 안양, 과천, 수원, 의정부 지역에 한해 실시된다. 매장 구매 고객에 한해 선물세트 안에 손편지를 동봉해 배송할 수 있는 '손편지 이벤트'도 진행한다. 올가홀푸드 관계자는 "올 추석 선물세트 행사는 비대면 소비 확산으로 '언택트 판매'를 확대해 소비자 편의성을 높인 것이 특징"이라고 전했다.

CJ제일제당도 CJ더마켓을 통해 '언택트 선물하기' 서비스를 선보였다. 원하는 날짜에 구매자가 상품 배송을 받을 수 있는 서비스가 특징이다. 또 여러 배송지에 보내고 일괄 결제가 가능한 '다중배송' 서비스도 함께 선보였다. 수령인의 전화번호만 입력하면, 선물 안내 문자가 발송되고 이후 수령인이 배송 정보를 직접 입력해 선물을 받는 서비스도 운영했다.

대형마트와 백화점 업계는 추석 선물세트 배송 접수기간을 늘렸고 더불어 당일 배송 서비스도 속속 선보였다. 우선 오는 30일까지 추석 선물세트 배송 접수를 받는다. 명절 전 선물세트를 준비하지 못한 고객을 위해 예년보다 접수 기간을 늘렸다.

현대백화점은 점포별로 반경 5㎞ 이내 지역에 한해 선물세트를 구매 당일 보내주는 '명절 임박 배송 서비스'를 운영한다. 압구정본점·신촌점·미아점·디큐브시티·동구점 등 5개 점포는 30일까지, 무역센터점·목동점·판교점·천호점·중동점 등 10개 점포에선 28일까지 명절 임박 배송 서비스를 이용할 수 있다. 또한 현대백화점은 익일 배송 시스템도 선보였다. 압구정본점 등 10개 점포에서 29일까지 선물세트를 구매하면 서울·경기 등 수도권 지역으로 30일까지 배송된다.

롯데백화점은 주문 후 3시간 내 상품을 받아볼 수 있는 '바로배송 서비스'를 론칭했다. 서울 전 지역에 한해 배송이 가능하다. 롯데백화점 본점에서 25일부터 29일까지 정육, 청과, 굴비 등 신선 선물세트 9만원 이상 구매 시 바로 배송을 받을 수 있다. 당일 접수는 오후 5시30분까지 가능하다.

이마트는 이달 말까지 용산점·은평점·창동점 등 38개점에서 추석 선물세트의 근거리 당일 배송을 운영한다. 오후 6시까지 이용할 수 있다. 롯데마트도 선물세트의 근거리 배송 주문을 받는다. 유통업계 관계자는 "이번 추석은 예년보다 안심하고 선물을 보내고 받을 수 있도록 하는 것이 중요하다"며 "대부분 기업이 당일 배송과 간편한 수령일 변경 서비스 등을 강화했다"고 전했다.

