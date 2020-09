캐논, 대학생 사진공모전 '2020 미래작가상' 개최

전공 무관 대학생·휴학생 참여 가능, 11월14일까지 공모

최종 수상자 3명 선정…EOS R6와 멘토링 기회 제공

[아시아경제 한진주 기자] 캐논이 박건희문화재단과 함께 대학생 사진공모전 '2020 미래작가상'을 개최한다.

미래작가상은 대한민국의 사진·영상 분야를 이끌 미래의 사진작가를 발굴하는 차세대 작가 양성 프로그램으로 2007년부터 매년 캐논과 박건희문화재단이 공동 주최·주관해왔다. 올해로 14회를 맞이한 미래작가상은 총 51명의 수상자를 배출했다.

2020 미래작가상 공모전은 휴학생을 포함한 전국 대학생 누구나 전공 제한 없이 지원할 수 있다. 접수 기간은 11월10일부터 11월14일까지다. 본인이 창작한 미발표 사진 작품 JPG 파일(10점 이내)과 동일 주제의 영상 작업이 있는 경우 유튜브 URL로 제출하면 된다. 응모는 작업 결과물과 작업노트, 재학증명서 1부, 지원서를 이메일로 제출하면 된다. 제출할 지원서는 박건희문화재단 홈페이지에서 다운로드할 수 있다.

1차 심사는 지원자의 제출 자료와 포트폴리오를 토대로 9명을 우선 선발한다. 2차 심사 대상자는 11월24일에 개별 공지되고 2차 인터뷰 심사를 통해 최종 수상자 3명을 선정한다. 심사결과는 공모 마감 후 캐논코리아컨슈머이미징 홈페이지와 박건희문화재단 홈페이지에 공지된다.

심사를 거쳐 선정된 3명의 수상자에게는 총 6000만원 상당의 혜택이 제공된다. 캐논의 신제품 풀프레임 미러리스 카메라 ‘EOS R6’와 ‘RF24-105mm F4-7.1 IS STM’ 렌즈를 부상으로 수여한다. 심사위원회가 추천한 사진가와 1:1 튜터링, 오형근 사진가의 마스터 튜터링 기회가 제공된다. 6개월 간 튜터링을 거쳐 2021년 4월 캐논갤러리에서 열리는 ‘미래작가상 전(展)’에 작품을 전시할 수 있다. 2020 미래작가상 관련 자세한 사항은 캐논코리아컨슈머이미징 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr