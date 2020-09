디자인진흥원, '핸드인핸드' 캠페인 동참

사회적경제기업 제품 구매 촉진

[아시아경제 김대섭 기자] 한국디자인진흥원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 사회적경제기업 제품의 구매 촉진을 위한 응원 캠페인 '핸드인핸드'에 동참했다고 22일 밝혔다.

핸드인핸드 캠페인은 사회적경제기업 상품을 구매해 다른 참가자(기관)에 전달하고, 코로나19 극복 관련 응원 문구를 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 알리는 방식으로 진행된다.

한국디자인진흥원은 한국국제협력단 이미경 이사장의 지목을 받아 이번 캠페인에 동참했다. 사회적경제기업상품몰을 통해 소이프스튜디오의 민화 양말세트와 교아당의 강정을 구매했다.

또 다음 참여자로 최인숙 강원디자인진흥원 원장, 황창화 한국지역난방공사 사장, 손주석 한국석유관리원 이사장을 지목한 후 해당 상품을 전달했다.

윤주현 한국디자인진흥원 원장은 "코로나19로 인해 위기를 겪고 있는 사회적경제기업들이 이번 캠페인을 통해 위기 극복에 조금이라도 도움이 되길 바란다"며 "더 많은 사람들에게 사회적경제기업들이 알려질 수 있는 계기가 됐으면 한다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr