[아시아경제 박지환 기자] 애경유화 애경유화 161000 | 코스피 증권정보 현재가 7,180 전일대비 70 등락률 -0.97% 거래량 114,264 전일가 7,250 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 애경유화, 2차전지 테마 상승세에 7.2% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-20일애경유화, 지난해 영업이익 468억…전년 대비 10%↓ close 는 자회사인 애경 케미칼이 시티은행 상행 분행으로부터 빌린 290억원 규모의 채무금액에 대해 채무보증을 결정했다고 21일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr