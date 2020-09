[아시아경제 이민지 기자] 줌인터넷 줌인터넷 239340 | 코스닥 증권정보 현재가 3,580 전일대비 120 등락률 -3.24% 거래량 159,678 전일가 3,700 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일줌인터넷, '처방해줌' 흡수합병 결정일냈다! 세계최초! 광통신망에 새로운 양자암호기술 적용했다! close 은 21일 핀테크사업을 하는 프로젝트바닐라의 주식 51만주를 취득하기로 결정했다고 공시했다. 지분비율은 51%로 회사 측은 “KB증권가 합작회사를 설립해 핀테크 사업을 진출하기 위함이다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr