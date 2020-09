챔피온, 컬리지룩 '캠퍼스' 라인 출시

美컬리지룩에서 영감...후드·조거팬츠 등 12종 구성

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF(대표 오규식)가 국내 전개하는 글로벌 스포츠 캐주얼 브랜드 챔피온이 가을 신학기를 맞아 스트리트 감성의 '캠퍼스 라인'을 출시한다고 21일 밝혔다.

미국의 컬리지룩에서 영감을 받은 캠퍼스 라인은 최신 유행하는 스트리트 패션에 레트로 감성을 접목시킨 것이 특징이다.

캠퍼스에서 마주칠 수 있는 톡톡 튀는 밝은 컬러감과 편안한 오버사이즈핏을 주요하게 활용했다. 반팔 티셔츠, 긴팔 티셔츠, 후드 티셔츠, 조거 팬츠 등 다양한 아이템 총 12종으로 구성됐으며 아시아 라인에서 출시된다.

주력 신제품인 ‘레이어드 긴팔 티셔츠’는 패션에 관심이 많은 대학생들이 흰색 티셔츠를 겹쳐 입는 스타일에서 착안한 제품으로, 하나의 아이템이지만 두 가지 티셔츠를 레이어드한 효과를 연출한다.

‘C로고 베이직 조거 팬츠’는 허리부분과 발목 밑단에 신축성이 우수한 립 원단을 적용해 편안한 착용감을 극대화한 제품으로 앞면 브랜드 로고 자수로 포인트를 줬다. 이 외에도 스트라이프 패턴 스웻셔츠, 컬러 블록 후드 티셔츠, 그래픽 티셔츠, 코듀로이 스트링 바지 등 캠퍼스 생활이 엿보이는 다양한 아이템이 준비됐다.

캠퍼스 라인은 반팔 티셔츠 9만원대, 긴팔 티셔츠 7~10만원대, 후드 티셔츠 13만원대, 바지 15~17만원대의 가격대로 책정됐으며, 챔피온 전국 매장 및 챔피온 공식 온라인 스토어, LF의 공식 온라인 쇼핑몰 LF몰, 온라인 셀렉트숍 29CM에서 만나볼 수 있다.

한편, 1919년 미국에서 스포츠웨어 브랜드로 탄생한 챔피온은 시대와 더불어 진화를 거듭하며 전세계 패션 피플들이 사랑하는 스포츠 캐주얼 브랜드로서 공고히 자리매김했다. 지난해 말 LF는 급성장하는 국내 유스 패션 시장을 공략하기 위해 아시아 라인은 물론, 미국과 유럽 라인 등 챔피온의 글로벌 라인 전체를 국내 시장에 선보이고 있다.

