롯데, 대학생 취준생 5백명에 특별장학금 지급

언택트 취업특강·모의면접 기회

[아시아경제 차민영 기자] 롯데는 21일 롯데장학재단과 취업을 희망하는 대학생을 대상으로 ‘취업준비생 특별 장학금’ 프로그램을 진행한다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 취업 준비에 어려움을 겪는 대학생을 지원하기 위해서다.

롯데는 프로그램 신청자 중 500여명을 선발해 취업 준비에 실질적인 도움이 되도록 장학금 100만원과 함께 온라인 취업교육 프로그램을 제공한다.

1일 과정으로 진행되는 취업 교육 프로그램은 ▲취업 전문 강사를 초청한 ‘취업 특강’ ▲롯데 계열사와 직무에 대해 취업준비생들이 궁금한 점을 소개하는 ‘롯데 채용토크’ ▲롯데 엑셀러레이터와 연계해 스타트업 대표들이 직접 창업에 대한 정보를 들려주는 ‘스타트업 강연’ 등으로 구성된다. 희망자에 한해 전문 면접관과 함께 화상 모의 면접 체험 기회도 제공할 예정이다.

롯데는 코로나19 감염 예방을 위해 모든 프로그램은 유튜브 채널을 활용한 비대면(언택트) 방식으로 진행한다. 모든 참가자는 취업교육 프로그램을 필수로 이수해야 하며 이수자에 한해 다음달 말 장학금이 지원될 예정이다.

프로그램 신청은 9월 22일부터 10월 6일까지 롯데장학재단 홈페이지를 통해 가능하다. 지원 자격은 전국 4년제 대학교에서 정규과정 6학기 이상 수료한 재학생(휴학생, 졸업유예생 포함)이다. 6년제인 경우 정규과정 10학기 이상 수료하면 지원 가능하다.

롯데는 신청자의 학부 성적과 경제여건 등을 종합적으로 판단해 장학생을 선정할 방침이다. 경제여건에 대한 증명은 한국장학재단 소득분위 증명서를 통해 진행한다.

허성관 롯데장학재단 이사장은 “코로나19 사태 장기화로 불확실성이 확대되면서 취업을 준비하는 청년층의 불안이 가중되고 있다”며 “이번 장학금과 맞춤 취업 교육이 취업준비생의 어려움을 조금이나 덜어줄 수 있기를 바란다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr