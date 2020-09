현대홈쇼핑, 추석 선물세트 '라이브방송'으로 판매

21일부터 ‘제주 감동 황금향’, ‘한우 세트’

추석 명절 인기 상품 20여 종 선봬

[아시아경제 임혜선 기자, 차민영 기자]현대홈쇼핑이 추석 명절(10월 1일)을 앞두고 온라인과 모바일에서 ‘라이브 방송’을 통해 명절 선물세트를 판매한다.

현대홈쇼핑은 오는 21일 ‘제주 감동 황금향 세트’를 시작으로 27일까지 ‘쇼핑라이브 한가위크'’ 특별전을 열고 모바일 라이브 방송을 통해 명절 선물과 추석 인기 상품 20여 종을 순차적으로 선보인다고 20일 밝혔다. 라이브 방송은 현대홈쇼핑 모바일 애플리케이션 현대H몰의 ‘쇼핑라이브’ 코너에서 진행된다.

현대홈쇼핑은 우선 오는 21일 오후 6시 현대H몰 앱 ‘쇼핑라이브’ 코너에서 제주에서 올해 수확한‘제주 서귀포 감동 황금향 추석 선물세트(4만 9900원, 총 6kg)’를 판매한다. 오는 23일 21시에는 한우 등심과 안심으로 구성된 ‘현대명가 참들향 구이 선물 세트(20만 9000원, 1.5kg)’를 선보인다. 경북 김천 산지에서 직배송되는 ‘샤인머스캣 선물세트(5만 9900원, 2.5kg)’도 판매한다.

건강식품도 대표적인 상품이다. 최근 건강식품에 대한 높아진 고객들의 관심을 반영해 ‘종근당 락토핏 골드(7만 9000원)'와 '프롬바이오 보스웰리아(9만 9000원)'등 다양한 구성의 상품을 선보인다는 게 회사 측의 설명이다.

아울러 현대홈쇼핑은 오는 28일까지 TV홈쇼핑에서 본격적으로 추석 맞이 특별 방송을 진행한다. 특히 명절 대표 상품인 LA갈비 등의 방송 편성을 지난해보다 50% 가량 확대 편성하고, 안마의자, 건강식품 등의 편성도 대폭 늘려 다양한 혜택전을 꾸민다는 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr차민영 기자 blooming@asiae.co.kr