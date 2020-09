[아시아경제 구은모 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 66,600 전일대비 400 등락률 -0.60% 거래량 280,714 전일가 67,000 2020.09.18 15:30 장마감 관련기사 효성캐피탈 매각 우선협상자로 새마을금고·에스티리더스 PE 선정효성중공업, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 5.04% ↑효성중공업, 수소차 테마 상승세에 7.95% ↑ close 은 성남 중1구역 도시환경정비사업조합으로부터 3305억4937만원 규모의 성남 중1구역 도시환경정비사업을 수주했다고 18일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 8.74% 규모이며, 계약기간은 실착공일로부터 42개월이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr