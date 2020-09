[인터뷰]이준성 메이크업 아티스트의 아이템

피부 본연의 아름다움 되찾는 메이크업

파운데이션부터 립·블러셔까지, 메이크업 아티스트 PICK

이준성 메이크업 아티스트. 사진=에스팀

[컬처&라이프부 김은지 기자]가볍다. 투명하다. 피부 속부터 차오른 빛이 청초하다.

이준성 메이크업 아티스트의 손길이 닿는 부분은 생기를 입고 우아한 혈색을 띤다. 스킨의 매력을 살려 본연의 아름다움을 드러낼 수 있는 내추럴 메이크업 연출 팁, 그리고 실제로 애용하는 베이스·브로우·아이·립·치크 아이템을 이준성 메이크업 아티스트에게서 들어봤다.

Q. 어떻게 베이스 메이크업을 해야 '결점이 없으면서도 자연스러운 피부 표현'이 완성되나요? 메이크업 아티스트분이 아끼는 파운데이션 제품도 궁금합니다.

A. 본인의 스킨 컬러와 잘 맞춰 파운데이션을 구매하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 아무리 커버가 잘되고 스킨 표현이 잘 된다 하더라도 컬러가 다르면 굉장히 부자연스러워 보일 수 있거든요. 저는 요즘 나스의 '쉬어 글로우 파운데이션'을 주로 이용합니다. 자연스러운 광과 덧바를수록 더해지는 커버력이 내추럴한 스킨 표현에 잘 맞습니다.

Q. '내추럴하지만 풍성한 브로우 메이크업' 팁은 무엇인가요? 애용하는 브로우 메이크업 아이템에 대해서도 알고 싶습니다.

A. 디올의 '디올쇼 펌프 앤 브로우'라는 제품을 이용해 아이브로우 모양을 잡아갑니다. 눈썹결을 따라 빗질하듯 쓸어줘야 해요. 그러면 눈썹결이 선명하고 또렷해지는데, 마치 본연의 것처럼 자연스러워요.

Make up 이준성 메이크업 아티스트. 사진=W, 마리끌레르, 보그

Q. '촉촉하고 은은하게 반짝이는 빛'을 피부 위에 어떠한 방법으로 구현하나요? 하이라이터 제품을 어떻게 사용하고 있는지, PICK 제품은 무엇인지 여쭙고 싶어요.

A. 요즘 파운데이션 전에 샤넬의 '레 베쥬 쉬어 헬시 글로우 하이라이팅 플루이드'를 스킨에 바르고 있습니다. 해당 제품은 피부에서 자연스러운 광이 나게 합니다. 그 위로 가벼운 파운데이션을 덧발라주면 자연스러운 피부를 표현할 수 있습니다.

Q. '혈색을 자연스럽게 살린 누드 립 메이크업'에는 어떤 제품을 사용하셨나요? 메이크업 아티스트분이 추천하는 2020년 가을 립 아이템은 무엇인가요?

A. 국내 뷰티 브랜드의 립 제품 질이 정말 좋아졌어요. 저는 요즘 에스쁘아를 자주 이용하는 편입니다. 그중에서도 '노웨어 쉬폰 매트'에 손이 많이 가요. 발림성이 부드러워 입술에 안정감 있게 밀착돼요. 내추럴하게 립 메이크업을 연출하기 좋습니다.

Make up 이준성 메이크업 아티스트. 사진=전소미 'What you waiting for' MV 화면, 싱글즈

Q. '그윽한 과즙미 메이크업'에 대해서도 질문드리고 싶어요. 가수 전소미 분과 뮤직비디오 작업을 할 때 립과 블러셔메이크업에 어떤 특징을 줬는지 궁금해요. 귀여운 감성을 살리는데 제격인 블러셔 아이템 추천도 부탁드립니다.

A. 과즙미 메이크업을 할 때 중요한 건 스킨 표현인 것 같아요. 두껍지 않게 가벼운 느낌으로 베이스를 바른 후 밝은 톤의 블러셔를 넓게 발라주세요. 그다음에는 스펀지를 활용해야 합니다. 앞서 사용한 파운데이션이 스펀지에 남아 있을텐데, 이걸 블러셔 입힌 부위 위로 가볍게 터치하면 자연스러운 생기를 불어넣을 수 있습니다. 미스트를 얼굴에 전체적으로 뿌리는 것도 좋아요. 파운데이션과 블러셔가 피부에 스며들어 촉촉한 빛을 내거든요. 추천하고 싶은 블러셔는 샤넬의 '바움 에쌍씨엘 로제'입니다.

Q. 끝으로 메이크업 아티스트분이 생각하는 2020년 '가을 메이크업 트렌드'는 무엇일지 여쭙고 싶습니다.

A. 섀도우부터 블러셔, 립까지, 말린 장미 컬러를 가진 아이템들이 다양하게 출시됐습니다. 내추럴 무드에 살짝 부자연스러운 감성이 감도는, 그리고 밝은 색보다는 톤 다운된 컬러감이 유행할 것 같아요.

▲이준성 메이크업 아티스트

2014 KOREAN FASHION PHOTOGRAPHER AWARD 올해의 메이크업 아티스트 수상/2012 HARPERS BAZZAR AWARD 메이크업 아티스트 수상/ON STYLE '겟잇뷰티 2018', '코리아 넥스트 톱 모델3' 출연/W, 보그, 엘르, 얼루어, 싱글즈, 마리끌레르 등 매거진 커버, 젠틀몬스터, 전소미 'What you waiting for' MV 작업

김은지 기자(라이킷팀) hhh50@asiae.co.kr





