LG헬로비전-고용부, 사회적기업 판로 개척 위해 맞손

케이블TV 실시간 광고 제작·송출 지원

[아시아경제 김흥순 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 3,955 전일대비 15 등락률 -0.38% 거래량 185,205 전일가 3,970 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 헬로모바일, 월 9000원대 '안심 유심' 요금제 출시 헬로모바일, 5분 안에 끝내는 유심 '셀프 개통' 서비스 출시 LGU+, 영업익 59.2%↑…3분기 연속 성장률 1위(상보) close 은 고용노동부와 사회적기업의 판로개척 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 케이블TV 실시간 광고를 지원한다고 17일 밝혔다.

이번 협약에 따라 LG헬로비전은 약 20개 사회적기업을 대상으로 케이블TV 실시간 광고 제작과 송출을 지원하고 성과를 공유한다. 시청이력, 지역, 관심사, 주요 시청 시간대를 기반으로 한 타깃 송출이 가능하다는 특징을 활용할 예정이다.

고용노동부는 지원이 필요한 사회적기업을 선정한다. 온·오프라인 매장 조성과 운영, 유통채널 확보 등 사회적기업의 판로 개척을 위해 진행했던 다양한 지원 사업 경험을 바탕으로 홍보 사업도 추진한다.

권기섭 고용노동부 고용정책실장은 "판로지원이 적시에 이뤄져야 사회적기업이 건실하게 성장할 수 있다"며 "이번 업무협약을 바탕으로 사회적기업이 지역 내에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속 지원하고, 민간자원과 사회적기업 간 연계를 통한 상생모델을 발굴해 나가겠다"고 말했다.

윤용 LG헬로비전 CRO 전무는 "지역 거점 사회적기업이 건강한 지역경제 생태계 구축에 큰 역할을 해주기를 기대한다"며 "지역사회의 다양한 경제 주체를 대상으로 한 지원사업을 지속 모색하겠다"고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr