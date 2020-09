[아시아경제 이민지 기자] 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 203,300 전일대비 1,800 등락률 -0.88% 거래량 30,099 전일가 205,100 2020.09.17 09:45 장중(20분지연) 관련기사 셀리버리, 싸이토카인폭풍 억제능력 영장류시험 입증셀리버리, 검색 상위 랭킹... 주가 0.54%셀리버리, 검색 상위 랭킹... 주가 0.1% close 는 랩틴저항성을 가진 고도비만 및 당뇨병 치료 후보물질에 대해 특허를 받았다고 17일 공시했다.

특허등록국가는 유럽국가연합이다. 회사 측은 “글로벌 제약사와의 기술이전 협의 시 유리한 입장에서 협상을 진행할 수 있다”고 설명했다.

