한화투자증권 "연말까지 매매수수료 인하합니다"

코스피, 코스닥, 코넥스시장의 주식매매 수수료율 0.0039219% 인하

[아시아경제 금보령 기자] 한화투자증권이 연말까지 모든 계좌에 대한 매매수수료율을 낮췄다.

한화투자증권은 연말까지 한국거래소와 한국예탁결제원의 거래수수료 및 증권회사 수수료 한시적 면제에 따라 연말까지 매매수수료를 인하한다고 16일 밝혔다.

코스피, 코스닥, 코넥스시장의 주식매매 수수료율은 0.0039219%를 인하했고, K-OTC는 0.00742%를 내렸다. 다만 협의수수료 적용 계좌는 제외한다.

김민수 한화투자증권 채널전략실 상무는 "거래소와 예탁원의 한시적 수수료 면제 조치에 따라 이날부터 매매수수료를 인하했다"며 "앞으로도 더 많은 투자자들이 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

거래소와 예탁원의 유관기관 수수료 면제는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 어려워진 경제 여건을 감안해 내려진 조치다. 거래비용 경감을 통한 자본시장의 지속 성장 기반을 마련하기 위해 결정됐다.

