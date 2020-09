[아시아경제 유병돈 기자] 네오위즈는 지분 100%를 보유 중인 자회사 네오위즈에이블스튜디오와 네오위즈아이엔에스를 흡수합병하기로 결정했다고 14일 공시했다.

합병 후 네오위즈에이블스튜디오, 네오위즈아이엔에스는 모두 소멸하며 네오위즈가 존속회사로 계속 남게 된다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr