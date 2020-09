공학인재 위한 '온라인 기업채용 설명회' 개최

[아시아경제 문채석 기자]산업통상자원부는 '4차산업혁명과 함께 하는 온라인 기업 채용 설명회'를 11일 개최한다고 밝혔다.

업종단체, 대표기업, 학계 등으로 구성된 산업별 '인적자원개발협의체'(SC)와 67개 공과대학의 공학교육혁신센터가 함께 마련한 행사다.

설명회엔 IT 비즈니스, 로봇, 반도체, 소프트웨어 4개 분야 대기업과 중소·중견기업 13개사가 참여한다.

참여 기업 중 대기업은 500여명, 중소·중견기업은 100여명 등 하반기에 총 600명 이상을 채용할 계획이다.

이날 설명회는 온라인 플랫폼(유튜브 라이브, 카카오톡 오픈 채팅, 줌)을 통해 기업의 인사담당자와 취업 준비생이 실시간으로 소통하는 방식으로 진행된다.

대기업은 하반기 채용계획, 취업 준비 요령 등을 알려주는 취업특강을 유튜브 라이브 채널로 진행한다.

인사담당자와 면접관이 채팅창으로 올라오는 질문에 실시간으로 답변하는 질의응답 시간도 마련됐다.

중소·중견기업 채용설명회도 동시간대에 유튜브 라이브를 통해 진행되며, 각 기업은 카카오톡 오픈채팅방을 개설해 질의응답을 이어간다.

행사 홈페이지를 통해 누구나 참여할 수 있으며 설명회 영상은 행사 홈페이지에서 1주일간 다시 보기가 가능하다.

산업부와 유관기관은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 얼어붙은 취업시장에 활기를 불어넣기 위해 다양한 행사를 준비 중이다.

오는 16~25일에 우수 중견·중소기업 온라인 일자리박람회가 열린다. 오는 23~24일엔 섬유패션 취업 설명회를, 다음달 중엔 반도체산업 취업 설명회를 각각 온라인 개최된다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr