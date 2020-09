AI반도체 민관 드림팀 출범…정부, 1조 투입

산업부·과기부, 1조 기술개발 사업단 출범식 공동 개최

수요기업-개발기업 연대와 협력 등 2건의 양해각서(MOU) 체결

[아시아경제 문채석 기자]인공지능(AI) 반도체에 1조원을 투입하는 '차세대 지능형 시스템반도체 기술개발 사업'이 시작됐다.

정부는 10일 오후 2시 경기도 성남시 판교에 있는 반도체산업협회에서 '차세대 지능형반도체 사업단 출범식'과 공공·민간 간의 양해각서(MOU) 체결식을 열였다고 밝혔다.

출범식엔 성윤모 산업통상자원부 장관, 최기영 과학기술정보통신부 장관, 김형준 차세대지능형반도체 사업단장, 박성욱 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 600 등락률 -0.78% 거래량 2,449,912 전일가 77,300 2020.09.10 14:31 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환美 증시 하락 여파에 코스피, 코스닥 모두 1% 하락 마감SK하이닉스, 최근 5일 기관 193만 645주 순매수... 주가 7만 7900원(-1.89%) close 부회장, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,500 전일대비 1,100 등락률 +1.88% 거래량 21,989,052 전일가 58,400 2020.09.10 14:31 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세文 대통령 추천도서, '정조처럼'...삼성 임원 필독서 됐다 삼성전자, 남동유럽 전담수리점 확대…'어디서든 좋은 서비스' close , SK하이닉스 등 주요기업, 반도체산업협회 등 협력기관 관계자 20여명이 참석했다.

◆AI반도체 사업에 10년간 1조 투입…사업단, 반도체 중장기 발전 로드맵 수립

올해부터 오는 2029년까지 10년간 1조96억원을 투입하는 사업으로, 올해 103개 기업·32개 대학·12개 연구소가 82개 과제에 참여하게 된다.

사업단은 산업부와 과기부가 올해부터 함께 착수하는 '차세대 지능형반도체 기술개발 사업'의 구심점 역할을 할 단일 법인이다.

사업 기획은 물론 반도체 소자·설계·제조장비 등 산업 전 분야를 아우르는 중장기 발전 로드맵을 수립한다. 지원 기관과의 유기적인 연계를 촉진하고, 공공·민간 협력의 가교 역할을 할 예정이다.

◆반도체 소재·부품·장비 안정성 제고…민관 MOU 체결

민관은 이날 두 건의 협력 MOU을 체결했다.

먼저 '반도체 소재·부품·장비 분야 경쟁력 제고를 위한 협력 MOU'를 맺었다.

산업부와 과기부는 반도체 소·부·장 기술개발, 관련 기업 애로 해소 및 제도 개선을 적극 지원하기로 했다.

반도체산업협회, 나노종합기술원, 융합혁신지원단은 소·부·장 사업화에 성공할 수 있도록 기업수요를 반영한 인프라 구축, 기초·적용평가와 양산평가 간 연계, 패턴웨이퍼 지원사업 관련 협력 등을 적극 추진한다.

이를 통해 소·부·장 공급 안정성을 높일 것으로 전망된다.

◆인프라 구축·제품 사업화 '박차'…산업 생태계 경쟁력 강화

'반도체 주요기업-기관 간 연대와 협력 MOU'도 체결됐다. 수요-후원-개발기업과 협력기관이 참여한다.

기업은 제품개발 초기에 필요한 성능에 대한 정보 공유 등 공동연구, 설계 검증을 위한 파운드리 분야 서비스 제공 등에 상호 협력한다.

협력기관은 개발된 제품의 상용화를 위해 시제품 제작, 분석·평가, 설계·검증 인프라 등을 적극 지원한다.

◆정부 "세계 최고의 AI 반도체 생태계 조기 구축"

성 장관은 "시스템반도체 생태계 전반의 경쟁력 강화를 위해 융합 얼라이언스 2.0을 확대 개편, AI 반도체를 중심으로 '설계기업-파운드리-수요기업' 간 연대와 협력을 강화할 것"이라며 "이를 뒷받침할 소재·장비산업 등 생태계 경쟁력 강화를 위해서도 전방위적인 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

최 장관은 "메모리 강국을 넘어 종합반도체 강국으로의 도약이라는 큰 목표를 달성하기 위해 오늘 출범한 사업단이 구심점이 돼 많은 역할을 해주길 당부한다"면서 "과기부는 D.N.A(데이터·네트워크·AI) 혁신 성장과 디지털 뉴딜과 연계해 AI 반도체를 선제적으로 도입·확산해 초기 시장을 만들고, 산업부 등과 긴밀히 협력해 세계 최고의 AI 반도체 생태계를 조기에 구축할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

두 장관은 "오늘 이 자리가 반도체 분야 산·학·연이 연대와 협력을 강화해 우리나라가 반도체 종합강국으로 도약하는 계기가 되는 중요한 전환점이 되기를 기대한다"고 한목소리를 냈다.

김 단장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에도 차세대 지능형반도체 사업단에 많은 관심을 보여준 만큼 산·학·연이 합심해 차세대 지능형반도체 원천-상용화 기술개발을 해 세계 최고의 반도체 강국으로 도약하는 기틀을 만들겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr