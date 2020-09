"눈 떴다" 에버랜드 생후 50일 아기 판다 사진 공개

[아시아경제 이창환 기자] 삼성물산 리조트부문이 지난 7월 에버랜드에서 국내 최초 자연번식으로 태어나 생후 50일을 맞은 아기 판다의 사진을 10일 공개했다.

아기 판다는 몸무게가 태어날 때의 10배인 2kg로 늘었고, 검은 조끼를 입은 듯한 특유의 무늬가 뚜렷해지며 제법 판다다운 모습으로 성장하고 있다고 에버랜드 측은 설명했다.

또한 눈을 떠 주변에 반응을 보이고 혼자서 뒤집는 기술도 습득했으며, 때때로 엄마품에서 벗어나 홀로 단잠에 빠지는 등 귀여운 모습을 보이고 있다.

에버랜드는 유튜브, 블로그 등 자사 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 아기 판다의 성장 영상과 사육사가 전하는 육아 다이어리를 매주 공개하고 있으며, 현재까지 누적 조회수 1600만회 이상을 기록하는 등 많은 사랑을 받고 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr