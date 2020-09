[아시아경제 구은모 기자] 야스 야스 255440 | 코스닥 증권정보 현재가 13,650 전일대비 150 등락률 +1.11% 거래량 97,569 전일가 13,500 2020.09.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체야스, OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승세에 28.81% ↑코로나 여파 주식시장 돌파구! 최우선주는?… close 는 LG디스플레이와 98억원 규모의 디스플레이 제조 장비 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 11.28% 규모이며, 계약기간은 내년 6월1일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr