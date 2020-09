진에어, B777-200ER 1대 개조…LCC 첫 화물전용기 띄운다

[아시아경제 유제훈 기자] 저비용항공사(LCC) 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 9,350 전일대비 40 등락률 -0.43% 거래량 74,922 전일가 9,390 2020.09.09 14:02 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 8월 국내선 여객 54만여명…업계 1위로진에어, 라운지 결합상품 등 부가서비스 확대 개편항공株 살아나나 싶더니…코로나 재확산에 발목 잡혀 close 가 내달 중순까지 보유 B777-200ER 1기를 개조해 화물 영업확대에 나선다. LCC 중에선 처음으로 화물전용기를 운용하게 되는 셈이다.

9일 진에어에 따르면 개조에 돌입할 항공기는 다음달 추석연휴까지 여객운송에 투입된 후, 기내 좌석을 탈거하고 안전설비 등을 장착하는 등 화물전용기로의 개조작업에 돌입한다.

실제 투입시점은 국토교통부의 승인 등이 필요한 만큼 개조작업 진행 일정에 맞춰 최종적으로 확정할 예정이다.

진에어는 현재 국적 LCC 중 유일하게 중대형 기종에 해당하는 B777-200ER를 보유 중이다. 현재까지는 여객기 하부 화물칸을 이용하는 밸리카고(Belly cargo) 영업을 진행해 왔다. LCC의 주력기인 B737-800에 비해 화물칸 내 온 습도 조절이 가능함은 물론, 약 15t 규모의 화물을 운송할 수 있는 까닭이다.

진에어는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 업황악화가 지속되면서 수익성 개선을 위해 이 중 1기를 화물전용기로 개조, 화물사업을 강화키로 했다. 진에어가 보유중인 B777-200ER을 개조하면 화물 탑재량이 10t 가량 늘어나 최대 25t의 화물 수송이 가능해 진다.

진에어는 "여객 수요가 제한적인 현재 상황에서 적시적소에 화물 전용기를 운영해 적극적으로 수익원을 발굴하고 추후 시장 여건에 따라 탄력적으로 대응해갈 것"이라며 "새로운 시도와 차별화된 장점을 바탕으로 한 경쟁력 강화를 통해 이번 위기 상황을 이겨 나가겠다"고 설명했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr