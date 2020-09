[아시아경제 구은모 기자] KSS해운 KSS해운 044450 | 코스피 증권정보 현재가 8,570 전일대비 60 등락률 +0.71% 거래량 19,039 전일가 8,510 2020.09.09 09:30 장중(20분지연) 관련기사 KSS해운, 2분기 영업익 120억…전년비 11.34%↓KSS해운, 382억원 규모 공급계약 체결KSS해운, 506억 규모 신규시설 투자 close 은 BGN INT DMCC와 619억4110만원 규모의 3년간 1척의 선박을 임대하는 대선계약을 체결했다고 9일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 26.78% 규모이며, 계약기간은 내년 1월1일부터 2024년 1월1일까지다.

