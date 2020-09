[아시아경제 김흥순 기자] 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 [e종목 눈에 띄네]코스닥-6일KCGS, LG화학·신라젠 등 10개사 ESG등급 하향조정[e공시 눈에 띄네]코스닥-10일 close 은 신임 대표로 주상은 이사가 선임됐다고 8일 공시했다. 또 홍승기, 정영진, 남태균 사외이사가 신규 선임됐다고도 알렸다. 기존 국윤호, 김형규, 김병주 사외이사는 일신 상 사유로 중도 퇴임했다. 신임 사외이사의 임기는 2023년 9월7일까지다.

