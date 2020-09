환경부 '스마트 그린도시 사업' 25개 지역 공모…2900억 투입

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 도시의 기후변화 대응력을 높이고 생활공간의 녹색전환을 촉진하는 '스마트 그린도시 사업' 대상 지역을 선정하기 위한 공모를 9일부터 시작한다.

스마트 그린도시 사업은 지난 7월 발표된 그린뉴딜의 8개 추진과제 중 '도시의 녹색 생태계 회복'을 위한 대표 사업이다. 기후·환경위기에 지속가능한 환경도시의 구현을 목표로 한다.

공모는 약 80일 동안 진행된다. 11월 30일 접수 마감 후 서면·현장·종합평가를 거쳐 12월 말에 우수한 지역 맞춤형 기후대응·환경개선 사업계획을 제안한 25개 지역을 선정한다.

스마트 그린도시 사업은 내년부터 2년간 시행될 예정이며 총 사업 규모는 약 2900억원이다. 이 중 1700억원(60%)이 국고로 지원되고 지방비는 1200억원(40% 매칭)이 투입된다.

지자체는 사업계획 수립 시 지역별 기후·환경 여건에 대한 진단을 토대로 기후탄력 등 10개의 사업유형 중 복수(複數)의 사업을 공간적, 유기적으로 연계해 지역 특성에 맞는 패키지 환경개선 해결책을 제시해야 한다. 10개 사업유형은 ▲기후탄력 ▲물순환 ▲물안전·안심 ▲미래차 ▲자원순환 ▲생태복원 ▲생태휴식 ▲청정대기 ▲환경교육 ▲생활환경 등이다.

25개 지역은 사업목적과 예산 규모 등을 고려해 '문제해결형' 20곳과 '종합선도형' 5곳으로 구분해 선정할 예정이다.

문제해결형은 도시의 기후·환경 문제해결을 위해 2개 이상의 사업을 결합해 마을 단위 수준에서 파급성이 높은 아이디어 발굴을 목표로 한다. 지역별 총 사업비는 2년간 최대 100억원으로, 국비 60억원, 지방비 40억원이 투입될 예정이다.

종합선도형은 기후·환경 문제 해결뿐만 아니라 도시공간의 선제적인 녹색전환을 위한 대표사례 발굴을 목표로 마을 혹은 그보다 큰 지역을 대상으로 3개 이상의 사업을 결합하는 유형이다. 지역별 총 사업비는 2년간 최대 167억원으로, 이중 국비 지원이 100억원, 지방비가 67억원이다.

환경부는 공모기간 중 지자체의 사업계획 작성을 돕기 위해 스마트 그린도시 지원단을 운영해 상시 자문을 제공한다. 이를 통해 사업의 현실성과 전문성을 한층 높여나갈 계획이다.

사업 공모 및 지원단에 관한 자세한 사항은 환경부와 한국환경정책·평가연구원 누리집에서 확인할 수 있다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr