송파구, 온라인 채용설명회 '언택트 취업커넥트' 개최

16~17일 잡코리아TV로 '언택트로 취업커넥트!' 온라인 생방송...한미약품, 우아한 형제들, 수협은행, AJ그룹 참여, 실시간 질의응답 기회

[아시아경제 박종일 기자] 직접 현장에 방문하지 않고도, 내가 취업하고 싶은 기업의 채용 정보를 집에서 골라보고, 실시간 질의응답을 진행할 수 있는 편리한 채용박람회가 열린다.

송파구(구청장 박성수)는 오는 16~17일 지역내 우수기업 4개사 ‘한미약품, 우아한 형제들, 수협은행, AJ그룹‘ 인사실무담당자를 초빙, 2020년 하반기 온라인 채용설명회 '언택트(Untact)로 취업커넥트(Connect)!'를 개최한다.

구는 코로나로 인한 취업시장 위축으로 사기가 저하된 취준생들을 위해 국내 최대 취업포털사이트인 잡코리아TV와 연계, 라이브 방송으로 진행하는 온라인 채용박람회를 기획했다.

특히, 이번 채용설명회는 송파구와 CP Team(현직자 직무멘토링 재능기부 단체, 대표 김조엘)이 협업, 진행한다. CP Team은 전국 각지에서 온라인 취업멘토링, 모의면접을 다수 운영한 비대면 프로그램 전문가다.

채용설명회는 16~17일 오후 3시부터 70분간 온라인 생방송으로 진행될 예정이다. 16일은 국내 굴지의 제약회사인 ‘한미약품’, 일등 중견은행 ‘수협’, 17일은 대한민국 배달산업의 선도주자 ‘우아한 형제들’ 과 국내 대표렌탈기업인 ‘AJ그룹’이 함께한다.

또 송파구에 거주하는 취업준비생 150명에게 사전 신청을 통해 채용전형, 취업 성공전략에 대한 질의응답 기회를 제공할 예정이다. 해당 기업에 취업을 희망하는 청년들에게 취업성공을 위한 생생한 정보를 전달해 줄 것으로 기대한다.

사전신청은 9월13일까지 송파구청 홈페이지를 통해 접수가능, 선착순 마감한다. 자세한 사항은 송파구 일자리정책담당관로 문의하면 된다.

박성수 구청장은 “이번 '온라인 채용설명회'를 통해 청년들에게 취업성공의 디딤돌이 되고, 지역내 기업에게는 폭 넓은 인재 발굴의 계기가 되길 바란다”며 "앞으로도 변화하는 고용시장에 맞추어 기업과 구직자가 상생하는 환경을 조성할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다“고 밝혔다.

