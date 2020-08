[아시아경제 이민지 기자] 피씨디렉트 피씨디렉트 051380 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 70 등락률 +0.70% 거래량 100,124 전일가 9,980 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 바디프랜드, 계열사 아닌 계열사 같은 프랜드미디어③삼성전자가 큰일 냈습니다!! 5G를 넘어 6G는 생소 하죠?피씨디렉트, 커뮤니티 활발... 주가 -5.95%. close 는 주식회사 유에스알 외 1곳의 신청인이 서울서부지방법원에 회계장부 등 열람 및 등사가처분 결정과 관련해 간접강제를 신청했다고 28일 공시했다.

회사 측은 “소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 적극대응할 예정”이라고 설명했다.

