전진바이오팜, 3억7500만원 규모 생산시설 추가 신설

[아시아경제 금보령 기자] 전진바이오팜 전진바이오팜 110020 | 코스닥 증권정보 현재가 7,880 전일대비 100 등락률 +1.29% 거래량 55,823 전일가 7,780 2020.08.28 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [포스트IPO]⑪전진바이오팜, 새로운 먹거리로 준비한 제품 매출 '0'…"하반기는 달라질까?"【증권가이슈】 자동차의 패러다임, 이제는 '전기차' 대세전진바이오팜, 4억 규모 공급계약 체결 close 은 3억7500만원 규모의 생산시설 추가 신설을 결정했다고 28일 공시했다.

투자금액은 지난해 개별 기준 자기자본 대비 12.92% 규모다.

전진바이오팜 측은 투자 목적에 대해 "기능성 천연소재 원천기술을 활용한 캡슐형 세탁 세제 국산화, 직접제조 및 시장 수요 증가를 대비한 생산 능력 확보"라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr