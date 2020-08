[아시아경제 오주연 기자] 신흥 신흥 004080 | 코스피 증권정보 현재가 9,030 전일대비 70 등락률 -0.77% 거래량 573 전일가 9,100 2020.08.24 13:03 장중(20분지연) 관련기사 신흥, 125억원 규모 기존 물류센터 처분신흥, 주당 100원 현금배당 결정신흥, 이용익 대표이사 1만3925주 장내 매수 close 은 종업원에 대한 상여금 지급을 위해 4400만원 규모의 자기주식 처분을 결정했다고 24일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr