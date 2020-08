바이오니아, 67억원 규모 공급계약

[아시아경제 오주연 기자] 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 29,750 전일대비 900 등락률 +3.12% 거래량 338,744 전일가 28,850 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!!우리가 먼저 간다고 했죠? 신속 진단키트 FDA긴급사용 승인!바이오니아, 주가 3만 1200원.. 전일대비 12.84% close 는 사우디아라비아 보건복지부에 등록된 의료기기 공급조달기관인 High Standard Medical Inc.에 67억원 규모의 공급계약을 체결했다고 24일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 18.52%에 달한다.

회사 측은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 분자진단에 필요한 핵산추출장비 40대와 추출시약을 공급한다"고 설명했다.

