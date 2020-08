[아시아경제 임혜선 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 솔고바이오 솔고바이오 043100 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 392 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-13일솔고바이오, 김일 단독대표 체제로 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일 close 에 대해 "19일 최근 반기의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 의견거절임을 공시했다"면서 "코스닥시장상장규정 제38조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당되며, 이와 관련해 동사가 상장폐지에 대한 통지를 받은 날부터 7영업일 이내(28일)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지 절차가 진행될 예정"이라고 밝혔다.

