[슈퍼마켓 돋보기] 아보카도 마요네즈

건강한 레시피에 넣어 주세요.

눈에 확 들어오는 아보카도 마요네즈! 주저없이 장바구니에 담아본다. 마요네즈는 맛내기로는 항상 진리이지만 칼로리가 폭탄과 콜레스테롤 걱정때문에 요리에 사용할 때 항상 주저하게 된다. 그럼에도 맛있게 먹으면 0kcal라는 믿음으로 샐러드드레싱으로 샌드위치 스프레도로, 각종 덮밥소스로 마구 마구 뿌려 먹게 된다. 마요네즈를 구입할때는 항상 칼로리를 다시 한번 확인하게 되고 고민하는척하지만 결론은 같다. 아보카도 마요네즈를 장바구니에 주저없이 담은 이유는 바로 녹색의 아보카도 그림과 이름 때문이다.

아보카도는 건강하다!

아보카도는 신선하다!

아보카도는 특별하다!

식재료를 대하는 편견이 만들어낸 오해로 아보카도 마요네즈에는 아보카도가 으깨어져 들어 있을거라는 착각을 만들어 냈다. 그리고 장바구니에서 꺼내 살펴본 아보카도 마요네즈는 아보카도 오일로 만들어진 마요네즈인것에 실망한 것은 나의 무지함 때문이다.

마요네즈를 만드는 원리를 모르는것도 아닌데 왜 아보카도가 으깨어져 있을것이라고 착각을 한것일까?

아마도 아보카도는 과일이지만 충분히 익으면 부드러운 버터와 같아 크리미하게 마요네즈속에 섞여있을 것이라는 생각과 칼로리에서 조금 자유로워지고 싶었던 것 같다.

아보카도 오일 75%, 난황분말, 달걀, 식초, 정제수, 머스타드,정제소금, 로즈마리추출물등으로 만들어진 아보카도 마요네즈는 우리입맛에 익숙한 고소함보다는 가벼운 맛과 약간 단맛은 없고 새콤한 맛이 나며 특별한 향이 있는 것은 아니다.

주재료인 아보카도 오일은 불포화지방산이 풍부해 중성지방과 콜레스테롤 수치를 낮추어주는 건강한 오일로 인기를 누리고 있다.

일반적인 마요네즈가 대두유나 팜유등으로 만든어져 GMO, 트랜스지방 등이 문제가 되기도 하지만 아보카도 마요네즈는 건강한 오일로 만든 건강한 마요네즈이다. 그러나 칼로리에서는 예외적이지 않으니 신선한 채소에 곁들여 건강하게 레시피로 함께 먹는 방법을 추천한다.

글ㆍ사진=이미경(요리연구가, 네츄르먼트 http://blog.naver.com/poutian)