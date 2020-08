제주항공 '남도 친환경 여행체험 공모전'…대상엔 상금 100만원

전남 관광 활성화 차원

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 14,850 전일대비 650 등락률 -4.19% 거래량 59,986 전일가 15,500 2020.08.18 09:38 장중(20분지연) close 은 전라남도청과 전남 관광활성화를 위해 '남도 친환경 여행체험 공모전'을 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 서남해안 바다 및 섬 등을 직접 즐기는 과정에서 자연환경을 보존하며 여행하는 자신만의 친환경 여행법을 소개하는 것을 과제로 한다. 자격제한 없이 전국민 모두 참여 가능하며, 개인 또는 팀(2~4명) 단위로 참여할 수 있다.

참여를 원하는 사람은 본인의 소셜네트워크서비스(SNS, 페이스북·인스타그램·유투브) 계정에 필수 해시태그(#제주항공, #전라남도, #친환경여행공모전)와 함께 응모영상(1점) 또는 사진(2점)을 업로드 한 후 첨부된 양식에 맞게 신청서를 작성해 메일(branding@jejuair.net)로 송부하면 된다.

접수는 오는 9월7일까지며, 9월10일까지 1차 심사를 진행한 이후 14~18일간 온라인투표를 거쳐 23일 최종 수상작을 발표한다. 대상(영상1팀)엔 상금 100만원과 무안~제주 왕복항공권이, 최우수상(영상·사진 각 1팀)엔 상금 80만원과 무안~제주 왕복항공권이 수여된다. 우수, 장려상(영상·사진 각 2팀)영상에게는 상금 50~60만원과 무안~제주 왕복항공권이, 입상작(22팀) 전원에게도 무안~제주 왕복항공권이 증정된다.

자세한 사항은 제주항공 홈페이지 또는 페이스북(@funjejuair), 인스타그램(@jejuair_official)에서 확인하면 된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr