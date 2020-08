[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 미래통합당 류성걸 국회의원(대구 동구 갑)은 14일 제일기독종합사회복지관에서 당 차원에서 진행되고 있는 '세비 기부 캠페인'에 동참하는 행사를 열었다.

이날 류성걸 국회의원은 자신의 세비 일부를 제일기독종합사회복지관 봉명훈 관장에게 전달했다.

앞서 미래통합당은 지난 5월24일 '코로나19 재난 극복을 위한 미래통합당 세비 기부캠페인 선포식'을 통해 올해 임기 시작 6월부터 12월까지 당소속 국회의원 세비 30%를 공제해 어려운 국민들을 위해 기부단체에 기부하기로 약정한 바 있다.

세비 기부로 마련된 후원금은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 수해 피해 등 어려움에 빠진 사회복지시설과 지역주민들의 위기 극복을 위해 사용될 예정이다.

