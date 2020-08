미국육류수출협회, 이마트 ‘캠핑용 갈비’ 출시 기념 캠핑장비 경품 이벤트 진행

- 코로나와 긴 장마 영향으로 여행 대신 집에서 즐기는 홈캠핑도 주목

- 이마트 ‘캠핑용 갈비’ 출시 기념, 푸짐한 캠핑장비 경품이벤트까지!



캠핑용 갈비 vs LA갈비 (사진 제공: 미국육류수출협회)

홈핑족 증가에 따라 바비큐용 고기와 소시지 등 캠핑 관련 식품의 수요가 이전보다 크게 증가했다. 또 식당에서 식사하는 것보다 포장을 선호하는 사람이 늘면서 간편식과 소포장 제품의 판매율도 높아지고 있다.

미국육류수출협회(한국지사장 양지혜)는 변화하는 트렌드에 발맞춰 홈핑을 위한 바비큐 메뉴와 간식 메뉴를 다양하게 소개하고 있어 눈길을 끈다.

이마트에서 13일 출시한 ‘캠핑용 갈비’는 야외 바비큐, 혹은 홈핑 등 원하는 곳에서 즐길 수 있도록 한 제품이다. 갈비뼈를 직각으로 자른 LA갈비와 달리 길게 자른 것이 특징으로 미국산 소갈비의 두툼한 갈빗대에 살이 넉넉하게 붙어있다. 기존에는 일부 갈비 전문점에서만 찾아볼 수 있었고 마트에서는 처음 소개되는 갈비 형태로 고품질 미국산 소갈비의 풍부한 육즙과 부드러운 식감을 자랑하며 기호에 따라 소금, 후추 또는 양념에 재워서 구워먹으면 된다.

한편, 미국육류수출협회는 페이스북과 인스타그램을 통해 ‘캠핑용 갈비’ 캠핑장비 경품 이벤트를 8월 13일부터 23일까지 진행한다. 해당 포스팅에 ‘캠핑용 갈비’에 대한 기대평을 댓글로 남겨 응모할 수 있다. 여기에 구매 인증샷을 개인 SNS에 올리고 이 링크를 공유하면 당첨률이 올라간다. 1등은 총 32만원 상당의 알루미늄 컨테이너와 택티컬 체어 2개, 2등에게는 27만원 상당의 3Way올인원BBQ와 그릴팬, 3등은 12만원 상당의 화로대, 4등과 5등에게는 각각 이마트 캠핑용 갈비와 USMEF 굿즈가 경품으로 준비되어 있다.

미국육류수출협회 양지혜 한국지사장은 “변화하는 여름 휴가 트렌드에 맞춰 유통업계에서는 미국산 육류로 만든 다양한 캠핑 메뉴를 선보이는 추세”라며 “캠핑장 분위기를 집에서 즐기며 간편하고 맛있게 즐길 수 있는 메뉴들로 즐거운 휴가 맞이하시길 바란다.”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr