"말복엔 더 싸게, 더 든든하게" 외식업계 할인 이벤트 '풍성'

굽네·도미노 등 메뉴 할인 특별 이벤트 진행

[아시아경제 최신혜 기자] 외식업계가 15일 말복을 맞아 풍성한 할인 이벤트를 펼친다.

굽네치킨은 오는 31일까지 굽네치킨 ‘카카오톡 채널’을 추가하면 ‘카카오톡 주문하기’ 2000원 할인 쿠폰을 지급한다. ‘카카오톡 주문하기’ 홈의 굽네치킨 이벤트 배너 클릭 후 ‘채널추가하고 쿠폰 받기’ 버튼을 누르면 2000원 할인 쿠폰이 자동 지급된다.

할인 쿠폰으로 ▲치킨류 ▲피자류 ▲사이드 메뉴 등 굽네치킨에서 판매하는 전 메뉴를 할인 받을 수 있다. 단, 주문 가능 메뉴는 매장마다 다를 수 있으며 판매 수량에 따라 프로모션은 조기 종료될 수 있다.

할인 쿠폰은 카카오톡 주문하기에서 카카오페이에 등록된 신한카드로 결제 시 사용할 수 있다. 카카오톡 더보기 탭의 ‘주문하기’ 아이콘을 누르거나, 카카오톡 #탭 검색창에서 ‘굽네치킨 주문하기’ 검색을 통해 주문할 수 있다. 회원으로 가입할 필요가 없고 주문 접수, 배달가능 시간도 카카오톡 메시지로 받아볼 수 있다.

도미노피자는 오는 17일까지 3일 간 복날 콰트로 피자를 한정 판매하고 모든 피자 주문 시 최대 50% 할인하는 ‘국민힐링 딱 3 Days’ 프로모션을 진행한다. 복날 콰트로 피자는 육즙 가득한 블랙앵거스 스테이크, 이국적인 풍미의 소스로 버무린 통새우와 스위트함이 가득한 칠리크랩, 화끈하게 매콤한 핫치킨, 고소함을 자랑하는 30가지 치즈 등 육지와 바다, 하늘을 담은 4가지 토핑으로 구성됐다. 특히 복날 콰트로 피자 주문 시에만 맛볼 수 있는 ‘흑마늘 디핑 소스’도 함께 제공한다.

이번 말복 기간에는 복날 콰트로 피자 라지 사이즈 주문 시 스팀으로 굽고, 오븐에서 한번 더 구운 통닭다리 사이드디시 ‘스팀&오븐 통닭다리’와 코카-콜라 1.25ℓ를 3000원에 제공하는 쇼킹 3000원 딜 이벤트를 함께 진행한다.

또 15~17일 광복절 연휴 3일간 복날 콰트로 피자를 포함한 모든 피자 주문 시 배달 30%, 포장 50% 할인하는 프로모션을 실시한다.

bhc가 운영하는 큰맘할매순대국은 16일까지 총 6일간 ‘더위 정복 날!’ 특별 이벤트를 진행한다. 혜택은 메인배너 클릭 시 연동되는 페이지에서 주문하기 버튼 클릭 후 요기요를 통해 주문 결제하면 3000원 할인되는 형태다.

특히 요기요 정기 구독 할인 서비스인 슈퍼클럽 가입자라면 이벤트별 3000원 추가 할인을 받을 수 있어 혜택 범위가 넓다. 이에 슈퍼레드위크의 경우 최대 5천 원, ‘더위 정복 날!’ 특별 이벤트 경우 최대 6000원 할인받을 수 있는 것이 특징이다.

설렁탕 브랜드 한촌설렁탕도 소셜네트워크서비스(SNS) 이벤트를 펼친다. 공식 인스타그램에서 계정을 팔로우 한 후 이벤트 게시글 좋아요와 댓글을 남기면 자동 응모가 된다. 참여자 중 총 10명을 추첨해 각종 국물요리에 활용할 수 있는 한우사골곰탕과 탕을 끓일 때 사용하기 좋은 고급 뚝배기를 선물로 증정한다. 복날 이벤트는 16일까지 진행되며, 당첨자는 19일 인스타그램을 통해 발표될 예정이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr