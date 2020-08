[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 화성 반도체 사업장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나왔다.

14일 삼성전자는 화성 반도체 V1(파운드리) 라인 부대시설에 출입하는 협력사 직원 한 명이 이날 코로나19 확진 판정을 받았다.

삼성전자는 확진자의 동선을 파악해 방역 조치 했다.

삼성전자 관계자는 "해당 직원의 이날 검사를 받고 양성으로 나왔다"며 "반도체 생산 라인은 이상 없다"고 말했다.

